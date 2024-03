Böbingen lockt mit romantischem Lichterglanz

Die Vorbereitungen für das beliebte Lichterfest in Böbingen laufen bereits auf Hochtouren. Lichtinstallationen, Live-​Musik und eine gute Bewirtung sorgen dabei für eine zauberhafte Stimmung an zwei Frühsommer-​Abenden.

Samstag, 16. März 2024

Jürgen Widmer

Eine ganz besonders romantische Veranstaltung ist das Lichterfest, bei dem der ganze Park durch beleuchtete Skulpturen sowie Lichtinstallationen in eine Märchenwelt verwandelt wird. Und der Platz vor der Showbühne und im Veranstaltungszelt verwandelt sich dann schnell in eine große Tanzfläche.





Wie weit die Planungen sind, und was das Lichterfest dieses Jahr bietet, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Mit dem Bürgerpark am ehemaligen Bahndamm hat die Gemeinde Böbingen nicht nur eine vielbeachtete Attraktion für die Remstalgartenschau geschaffen, sondern etwas Bleibendes. Entstanden ist ein Freizeitgelände neben dem plätschernden Klotzbach, das umrahmt von einer im Lauf des Jahres wechselnden Blütenpracht auch Sport– und Spielmöglichkeiten bietet.

