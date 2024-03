Multivisionsvortrag „Abenteuer Vulkane“ im Prediger

Eine Reise zu den beeindruckendsten Feuerspuckern weltweit kann man am 23. März im Prediger Schwäbisch Gmünd erleben. Die Live-​Multivisionsreportage mit Heiko Beyer führt nach Island, Neuseeland, Kongo, Ähtiopien, Indonesien, Italien und in die Südsee.

Nach dem Ausbruch des Eyjafjallajökull in Island 2010 war für den Reise– und Fotojournalist Heiko Beyer klar: Er bucht den nächsten Flug zur Insel aus Feuer und Eis. Und so steht er drei Tage später einem unglaublichen Naturspektakel gegenüber, das eine Leidenschaft weckte und in das große Abenteuer seines Lebens gipfelte: Einer Weltreise zu den Feuerbergen auf vier Kontinenten.

