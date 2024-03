Tiefsee vor Neuseeland: 100 neue Tierarten entdeckt

Entlang der Senke Bounty Trough im Meer vor Neuseeland stoßen Forscher bei einer Expedition auf 100 bisher unbeschriebene Tierarten, darunter drei Fische, eine neue Korallengattung und einen „sternförmigen Blob“, der den Wissenschaftlern Rätsel aufgibt.

Montag, 18. März 2024

Sarah Fleischer

Im Meer östlich von Neuseeland liegt der 800 Kilometer lange Bounty Trough, eine Senke, die zu einem 4,9 Millionen Quadratkilometer großen Gebiet gehört, das die Wissenschaft Zealandia nennt. Zealandia ist wie Südamerika, Afrika, die Antarktis, Indien und Australien einer der Teile, in die sich der Superkontinent Gondwanaland einst aufspaltete. Zealandia gibt der Wissenschaft bis heute viele Rätsel auf, nicht zuletzt, da es fast völlig unter dem Meeresspiegel liegt. Ein Forschungsschiff des neuseeländischen National Institute of Water and Atmospheric Research, kurz Niwa, hat über drei Wochen hinweg nun nach unbekannten Lebensformen in dieser bisher wenig erforschten Region gesucht. Die Expedition, die im Auftrag von Ocean Census unterwegs war, einer globalen Allianz zur Beschleunigung der Entdeckung und des Schutzes des Lebens im Ozean, hat fast 1800 Proben aus bis zu 4800 Metern Tiefe gesammelt.





