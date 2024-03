Zehn Jahre Bürgermobil in Waldstetten

Seit zehn Jahren gibt es das Bürgermobil in Waldstetten. Bei der Feierstunde blickte man zurück auf die erbrachte ehrenamtliche Leistung zum Wohl der Menschen in Waldstetten und nutzte die Gelegenheit, um die Jubilare gebührend zu würdigen.

Montag, 18. März 2024

Sarah Fleischer

Die Bürgermobil-​Koordinatorin der ersten Stunde, Margot Barth, blickte auf die Anfänge dieser Einrichtung zurück, die zu je einem Drittel von der Gemeinde Waldstetten, vom DRK-​Kreisverband Schwäbisch Gmünd sowie Spenden getragen wird. Am 10. März 2014 wurde ein VW Caddy übergeben, am 17. März 2014 beim Patriziusfest geweiht und bereits im August fand die 100. Fahrt statt. „Unser Bürgermobil wurde und wird sehr gerne genutzt, es ist aus der Gemeinde nicht mehr wegzudenken“, so Barth.





Wie die Bilanz des Bürgermobils in Zahlen aussieht, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



