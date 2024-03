Beilage „Wochenende“: Das sagenumwobene Wentalweible

Foto: Albrecht Seitzer

Mit dem Monat März lassen die Meteorologen den Frühling beginnen. Da bietet es sich an, die Schönheiten der Umgebung in Augenschein zu nehmen. So wie das Wentalweible, eine Felsformation, die bereits viele Erzählungen inspiriert hat. Und auch die Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung enthält einen schönen Tipp.

Samstag, 02. März 2024

Franz Graser

51 Sekunden Lesedauer



Letztmals entführt uns in dieser Ausgabe der Ostalbwanderer zu einer Wanderung in die Region. Für das große Finale seiner Reihe hat er sich das Schloss Lichtenstein ausgesucht, das auch als „schwäbisches Neuschwanstein“ bekannt ist. Darüber hinaus erkundet er die sagenhafte Nebelhöhle.









Darüber hinaus gehen wir in einem ausführlichen Interview der Frage nach, warum es immer schwieriger wird, Kandidatinnen und Kandidaten für Bürgermeisterwahlen zu finden.





Wie immer erwartet Sie Interessantes und Wissenswertes, Nachrichten aus dem Vereinsleben und dem kirchlichen Bereich, faszinierende Fotos aus den Alben unserer Leserinnen und Leser – und natürlich viel Rätselspaß.





Die Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung ist auch im Online-​Direktkauf bei iKiosk erhältlich.



Auch im Schauort geht es zumindest teilweise um Legenden. Haben Sie zum Beispiel schon davon gehört, dass der Hohenstaufen, der Stammsitz des schwäbischen Herrschergeschlechts der Staufer, eine von außerirdischen Mächten errichtete Pyramide sein soll? Es gibt zumindest Leute, die so etwas glauben. Für die meisten anderen Menschen ist der Hohenstaufen der Kaiserberg schlechthin.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



145 Aufrufe

207 Wörter

17 Minuten Online



Beitrag teilen