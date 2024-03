Sirenen-​Alarm in Schwäbisch Gmünd

Ein kurzer Sirenen-​Alarm löste am Samstag, 2. März gegen 11 Uhr Verwirrung im Raum Gmünd aus — was war da los?

Samstag, 02. März 2024

Sarah Fleischer

Drei Alarmtöne erschallten am Samstagvormittag um 11 Uhr und überraschten die Gmünderinnen und Gmünder — darunter auch Oberbürgermeister Richard Arnold und Bürgermeister Christian Baron. „Ich war selbst überrascht, mit war nichts bekannt“, so Arnold auf Anfrage. In Hussenhofen, Straßdorf, Bettringen und sogar bis nach Mutlangen und Eschach waren nach Angaben von Lesern die Sirenen-​Töne zu hören.



Es bestehe keine Gefahr, beruhigt Rathaus-​Sprecher Markus Herrmann. Dass die Sirenen überhaupt losgingen, sei ein „Irrtum“ gewesen. Einen Sirenen-​Test habe man nicht geplant, über einen solchen hätte man die Bevölkerung vorher informiert.







Wie es zu dem Fehlalarm kam, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



