„Nachbarschaftsgespräche“: Workshop mit dem Verein türkischer Arbeitnehmer in Lorch

Foto: privat

Im Rahmen des Förderprogramms „Nachbarschaftsgespräche“ hatte der Verein türkischer Arbeitnehmer in Lorch zu einem Workshop über Diskriminierungserfahrungen eingeladen.

Mittwoch, 20. März 2024

Sarah Fleischer

Ein intensiver Abend, der zum Ende mit einem gemeinsamen Essen abgeschlossen wurde.





Was der Workshop beinhaltete und ob es eine Fortsetzung geben wird, steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Bereits vor Veranstaltungsbeginn tauschten sich Menschen im Vereinsraum mit Bürgermeisterin Marita Funk aus. Die aktuellen Baustellen in Lorch waren genauso Thema wie der einfache Satz: „Ach schön, dass wir uns mal wieder sehen“. Der Verein türkischer Arbeitnehmer engagiert sich seit Jahrzehnten in Lorch, Anfang des Jahres ist seine Förderung im Programm „Nachbarschaftsgespräche“ der Allianz für Beteiligung gestartet. Nun fand ein Workshop im Vereinsraum statt.

