Böbingen: Spielplatz am alten Bahndamm gesperrt

Foto: gdböb

Die Gemeinde Böbingen saniert den Spielplatz im Park am alten Bahndamm. Aus diesem Grund ist der Spielplatz ab sofort gesperrt.

Donnerstag, 21. März 2024

Sarah Fleischer

21 Sekunden Lesedauer







Was genau am Spielplatz gemacht wird und wie lange die Sperrung voraussichtlich dauert, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Die gibt’s auch am iKiosk.



Die Sanierungsmaßnahmen seien dringen nötig, wie die Gemeinde mitteilt. Die Firma Waibel wurde beauftragt, die erforderlichen Maßnahmen durchzuführen, um den Spielplatz am alten Bahndamm wieder in einen sicheren und ansprechenden Zustand zu versetzen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



238 Aufrufe

85 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen