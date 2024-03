Dritter Platz bei Jugend-​forscht für Maik Wolter

Foto: tg

Künstliche Intelligenz beschäftigt momentan die ganze Welt. Allerdings bringt die neue Technologie auch Gefahren mit, die Maik Wolter, Abiturient am Technischen Gymnasium im Profil Informationstechnik, in seinem Projekt „Der lokale Sprachassistent“ angegangen ist.

Donnerstag, 21. März 2024

Sarah Fleischer

Die Einsatzmöglichkeiten der KI sind vielfältig. Der Fokus des Projekts lag auf dem Smarthome, also dem Vernetzen des eigenen Zuhauses. Meist wird heute das Smarthome mit Sprachassistenten wie Amazons Alexa oder Google Home gesteuert. Doch auch die haben ihre Tücken.

Denen will Maik Wolter mit seinem Sprachassistenten entgegentreten.





