SV Frickenhofen: Showdown um den Meistertitel in Gschwend

Die Volleyballerinnen des SV Frickenhofen haben sich durch einen 3:1-Erfolg beim TV Niederstetten drei Punkte im letzten Auswärtsspiel dieser Saison gesichert und gehen nun als Tabellenführer in den finalen Verbandsliga-​Spieltag an diesem Sonntag daheim in Gschwend.

Donnerstag, 21. März 2024

Alex Vogt

Das erste Spiel gegen den direkten Verfolger aus Stuttgart, Spielbeginn ist um 11 Uhr in der Mehrzweckhalle in Gschwend, verspricht ein spannendes Aufeinandertreffen zu werden.







Zum letzten Auswärtsspiel der aktuellen Verbandsligasaison ist die erste Damenmannschaft des SV Frickenhofen in Niederstetten zu Gast gewesen. Im Rennen um den Meistertitel der Verbandsliga I sicherte sich der SVF durch einen 3:1 (25:16, 26:24, 18:25, 25:16)-Erfolg weitere drei Punkte.Zum Showdown um den direkten Aufstieg in die Oberliga kommt es nun am letzten Heimspieltag am kommenden Sonntag. Die SVF-​Damen empfangen mit dem TSV G.A. Stuttgart III den Tabellenzweiten aus der Landeshauptstadt. Zudem geht es gegen den TSV Schmiden, der sich aktuell auf dem letzten Rang befindet.

