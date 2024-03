Den Wald in die Stadt holen?

Foto: hs

Bäume in der Stadt — dieses Thema bietet seit einigen Jahren reichlich Anlass für Diskussionen. Nicht nur im Gemeinderat, sondern auch in der Bürgerschaft. Manche möchten am liebsten den Wald in die Stadt holen, andere schwärmen vom historischen Markplatz, den man freihalten und nicht verbauen sollte. Was ist denn nun richtig? Damit befassen sich diese Woche die Marginalien der Rems-​Zeitung, die Sie hier gratis und online in voller Länge lesen können:

Sonntag, 24. März 2024

Gerold Bauer

2 Minuten 33 Sekunden Lesedauer



Wald in der Stadt?





Es scheint so, dass in Sachen Bäume der gordische Knoten nun durchtrennt wurde und Gmünd ein Stück Wald mitten in die Stadt holen wird. Zum Beispiel einen „Zauberwald“ am östlichen Ende der beiden Schmiedgassen, nicht weit entfernt vom Turm. Also dort, wo früher das Stadtgebiet durch eine hohe schützende Mauer von der Außenwelt abgeschottet wurde. Jakob Hokema, langjähriger Chef der Staudengärtnerei Fehrle, engagiert sich zusammen mit anderen Bürgerinnen und Bürger sehr dafür, die Grüne Urbanität voran zu treiben. Allerdings rät der Fachmann dazu, bei der Platzierung und der Auswahl der Baumarten das richtige Maß nicht zu verlieren – nicht zuletzt im Hinblick auf den Charakter einer historischen Innenstadt, deren Geschichte bis in die Zeit der Staufer zurück reicht. „In einer mittelalterlichen Stadt gab es keine Bäume“, erinnert der Gartenbau-​Profi. Zum einen fehlte für richtige Bäume in den mittelalterlichen Gassen schlicht der Platz. Zum anderen waren Bäume und Grünflächen etwas, das in jenen Tagen von Städtern mit dem Landleben assoziiert wurden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



202 Aufrufe

615 Wörter

57 Minuten Online



Beitrag teilen