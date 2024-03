Frühlingserwachen in Heubach: „Dolce Vita“ bei kräftigem Regen

„Dolce Vita“ — dieses Motto beim verkaufsoffenen Sonntag in Heubach stellte italienisches Lebensgefühl in Aussicht. Leider kam dieser Veranstaltung das Regenwetter in die Quere.

Sonntag, 24. März 2024

Gerold Bauer

Es hätte so schön werden können: Pulsierendes Leben auf dem Marktplatz, Flanieren in der wärmenden Märzensonne — und nach einem deftigen Mittagessen vom Grill noch ein original italienisches Eis. Aufgrund des Regens und der frischen Temperaturen waren die Menschen in der Rosensteinstadt stattdessen mit dicken Jacken und Regenschirmen unterwegs. Aber in den Geschäften war es ja warm und trocken, so dass man den verkaufsoffenen Sonntag trotzdem nutzen und sich gut beraten lassen konnte.

