Fußball: FC Bargau kassiert im Kellerduell sechs Stück

Als Schlusslicht der zweiten Fußball-​Landesliga-​Staffel hat der FC Bargau den Tabellenvorletzten VfL Kirchheim empfangen. Die Gäste führten bereits nach 50 Minuten vorentscheidend mit 3:0 und siegten am Ende deutlich mit 6:2.

Sonntag, 24. März 2024

Thomas Ringhofer

In diesem Kellerduell zwischen zwei Aufsteigern hat der VfL Kirchheim den größeren Siegeswillen gezeigt und sich in der Offensive weitaus agiler präsentiert.





Die Kirchheimer spielten von Anfang an zwingender nach vorne und kamen in der fünften Minute zu ihrer ersten Chance. Der Ball ging jedoch aus zehn Metern meilenweit über das Bargauer Tor. Nach einem Fehlpass im Mittelfeld folgte in der zehnten Minute die zweite Gäste-​Möglichkeit, die aber von der Bargauer Defensivabteilung noch entschärft werden konnte.





Drei Minuten darauf folgte die nächste Chance des VfL. Die Bargauer Abwehr geriet öfter in Bedrängnis, offensiv gelang dem Tabellenletzten keine Entlastung. In der 38. Minute fiel zwangsläufig das zweite Kirchheimer Tor. Nach einer überlegten Hereingabe von Egrlic konnte Meksud Colic aus acht Metern unbedrängt einschießen.





Die Kirchheimer waren überlegen und schafften es, den Spielfluss der Bargauer durch viele kleine Fouls zu unterbinden. In der 19. Minute fiel dann das fällige 0:1. Aaron Klotzbücher foulte seinen Gegenspieler im Strafraum. Der bis dahin herausragende Stürmer des VfL, Salih Egrlic, ließ Schneider beim Elfmeter keine Chance.

