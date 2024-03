Straßdorfer Frühling: Bus-​Pendelverkehr ersetzte den Regenschirm

Fotos: Günter Hofer

Der Handels– und Gewerbeverein hat in Straßdorf zum „Frühlingsfest“ mit einer großen In– und Outdoor-​Leistungsschau der örtlichen Betriebe und Unternehmen eingeladen. Dem Ausflug für die gesamte Familie stand trotz schlechtem Wetter nichts im Wege — und ein Bus-​Shuttle sorgte dafür, dass man den Regenschirm nicht brauchte, um die vielen teilnehmenden Firmen zu besuchen, die über den ganzen Stadtteil verteilt sind.

Sonntag, 24. März 2024

Gerold Bauer

36 Sekunden Lesedauer



Für Stefan Haag, Vorsitzender des Handels– und Gewerbevereins, war es der zweite Straßdorfer Frühling, an dem er die Fäden als Hauptorganisator in der Hand hatte. Er fordert die Besucher in der Gemeindehalle auf, rege die Unternehmen im Ort zu besuchen. „Die haben alle viel vorbereitet, danken sie es denen durch ihren Besuch“. Musikalisch wurden die Gäste bei der Eröffnung des 22. Straßdorfer Frühlings“ in der Gemeindehalle vom Musikverein Straßdorf unter der Leitung von Stefan Klotzbücher mit einem kleinen Platzkonzert unterhalten und auf Touren gebracht.

107 Aufrufe

144 Wörter

17 Minuten Online



