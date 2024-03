Normannia Gmünd verpflichtet Fabijan Domic

Die Planungen rund um den Oberliga-​Kader des 1. FC Normannia Gmünd ruhen eigentlich nie, die Arbeit geht dem Sportlichen Leiter Stephan Fichter nicht aus. Umso schöner, wenn er „Ergebnisse“ präsentieren kann. So geschehen auch in dieser Woche: Mit Fabijan Domic hat sich die Normannia für die neue Saison die Zusage eines treffsicheren Stürmers vom Fußball-​Verbandsligisten SV Fellbach gesichert.

Montag, 25. März 2024

Alex Vogt

Auf den 1,91-Meter-Mann freut sich Fichter (rechts auf dem Bild) bereits. „Er hat viel Qualität im Strafraum, ist bei Flanken stets sehr präsent“, weiß Fichter. Und Domic weiß vor allem, wo das Tor steht. In der vergangenen Saison hat er in 18 Partien zwölf Tore erzielt. In dieser Saison ist er verletzungsbedingt erst zu zehn Einsätzen gekommen, hat in diesen aber stolze sieben Treffer erzielt.

Zwei Pokalspiele hat er ebenfalls bestritten, und auch in diesen hat er zwei weitere Treffer beigesteuert. Bei den Fellbachern spielte Domic bereits in der Jugend und kämpfte sich über die zweite Mannschaft in die erste, in der er seit geraumer Zeit seine Treffersicherheit unter Beweis stellt.





Was Fabijan Domic zu seinem Wechsel zur Normannia sagt, lesen Sie im FCN-​Bericht in der Rems-​Zeitung vom 26. März.



