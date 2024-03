XXL-​Waldkugelbahn wieder geöffnet

Foto: akra

Pünktlich zum Osterfest ist es so weit: Die Himmelsleiter mit der XXL-​Waldkugelbahn in Schwäbisch Gmünd startet in die Saison.

Dienstag, 26. März 2024

Sarah Fleischer

20 Sekunden Lesedauer



Ab Karfreitag, 29. März, ist die XXL-​Waldkugelbahn zwischen Taubental und Rehnenhof wieder geöffnet. Alle Besucherinnen und Besucher können dort die interessante Fahrt der Buchenkugeln auf der Waldkugelbahn erleben. Ein paar Mal muss das Kugelvergnügen dieses Frühjahr allerdings noch pausieren.





Warum und wann die Kugelbahn in den kommenden Wochen nochmal gesperrt wird, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



198 Aufrufe

82 Wörter

51 Minuten Online



Beitrag teilen