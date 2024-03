Neuzugang auf dem Gmünder Markt: Metzgerei Hauber aus Neresheim

Bürgermeister Christian Baron begrüßte die Metzgerei Hauber auf dem Wochenmarkt — und nutzte gleich die Gelegenheit zum Einkaufen. Foto: fleisa

Der Wochenmarkt in Schwäbisch Gmünd hat Zuwachs bekommen: Die Metzgerei Hauber aus Neresheim.

Mittwoch, 27. März 2024

Sarah Fleischer

25 Sekunden Lesedauer



Dass die Metzgerei Hauber in Schwäbisch Gmünd auf dem Markt vertreten ist, ist Marktmeister Johannes Grau zu verdanken. Der hatte über Kontakte nach Aalen die Metzgerei Hauber angefragt, ob sie nicht auch auf dem Gmünder Wochenmarkt verkaufen wollen. „Wir kommen ganz schön rum“, lacht Metzgermeister Bernhard Hauber. Sein Vater hatte den Betrieb 1984 gegründet, bis heute ist die Metzgerei in Familienhand.





An welchen Tagen die Metzgerei Hauber auf dem Gmünder Wochenmarkt ist und auf welchen Wochenmärkten man sie noch findet, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



