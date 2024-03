Fußball: Normannia gewinnt in Offenburg mit 1:0

Archivfoto: Fabro

Der 1. FC Normannia Gmünd hat sich dank einer kämpferischen Leistung, einem Jokertor, einem starken Yannick Ellermann im Tor und ein bisschen Lattenglück beim Schlusslicht der Fußball-​Oberliga, Offenburger FV, durchgesetzt. Joker Niklas Kalafatis macht das 1:0.

Sonntag, 03. März 2024

Thomas Ringhofer

1 Minute 0 Sekunden Lesedauer



Es zeigte sich von Beginn an, warum Normannen-​Coach Zlatko Blaskic vor dem abgeschlagenen Schlusslicht im Vorfeld gewarnt hatte. Selbst die eigenen Fans scheinen den OFV nicht mehr viel zuzutrauen, gerade einmal 150 Zuschauer schauten zu, das ist Landesliga-​Niveau. „In der Endphase hätten wir früher den Deckel draufmachen müssen, aber am Ende des Tages zählen die drei Punkte. Diese waren hart umkämpft, aber diese Siege schmecken ja bekanntlich am besten“, sagte Blaskic nach der Partie.





Offenburg stellte mit einer guten Spielanlage den Gast in den ersten 30 Minuten vor große Probleme. Nachdem Alexander Aschauer freistehend den Ball nicht traf, rollte bereits der Gegenangriff, bei dem Gmünds Schlussmann Yannick Ellermann den Winkel gegen den starken Marco Petereit verkürzen konnte (7. Minute). In der Folge blieb der OFV gefährlich und kam zu guten Möglichkeiten. Yves Borie scheiterte dabei gleich zweimal am starken Ellermann (15. und 25.).





Die Normannia brauchte lange, um sich auf den Offenburger Rasenplatz und auf den Gegner einzustellen. Nach einer halben Stunde verfehlte Aschauers Kopfball knapp das Ziel. In der Folgezeit verflachte der Ansturm der Gastgeber, was allerdings auch daran lag, dass sich die Normannen besser auf das Spiel einstellten.





Wie aufregend die zweiten 45 Minuten verliefen, lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



173 Aufrufe

241 Wörter

48 Minuten Online



Beitrag teilen