Klares Ergebnis: Stephanie Eßwein bleibt Bürgermeisterin von Mutlangen

Fotos: fleisa/​gbr

Amtsinhaberin Stephanie Eßwein konnte sich bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 3. März, in Mutlangen gegen zwei Herausforderer behaupten und startet mit einer klaren absoluten Mehrheit im ersten Wahlgang in ihre zweite Amtszeit.

Sonntag, 03. März 2024

Gerold Bauer

Laut vorläufigem Wahlergebnis entfielen auf die vor acht Jahren erstmals gewählte Bürgermeisterin nun knapp 64 Prozent der Stimmen. Stefan Meyer-​Günderoth bekam zirka 17 Prozent und Ralf Marcel Hörner zirka 18 Prozent.







Ausführliche Informationen über die Wahl gibt es am Montag, 4. März, in der Rems-​Zeitung!



