Multivisionsvortrag im Prediger: „USA – Im Herzen des Westens“

Der wilde Westen – Synonym für Cowboys, Ureinwohner, Revolverhelden und den Goldrausch. Und das alles in einer grandiosen Naturkulisse. Die kann man beim Multivisionsvortrag am 7. März im Prediger in Schwäbisch Gmünd erleben.

Heiko Beyer machte sich in vielen Reisen auf die Suche nach dem Wesen des wilden Westen. Viele der berühmten Nationalparks liegen auf seinem Weg: Der Yosemite– oder der Sequoia – Nationalpark mit ihrer intakten Natur, mit den berühmten Riesenbäumen, den Bergkulissen, mit ihren bizarren Granitblöcken und romantischen Wasserfällen. Auch San Fransico, Reservate und Cowboy-​Ranches dürfen auf der Reise nicht fehlen.





