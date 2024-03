Pole-​Sport: Eine silberne Nuss für die Weltmeisterin vom Landrat

Foto: Astavi

Im vergangenen Dezember hat Judith Langer vom TV Wetzgau bei der WM in Argentinien den Titel „World Pole Champion Female Amateur 2023“ im Pole-​Sport nach Gmünd geholt.

Sonntag, 03. März 2024

Thomas Ringhofer

33 Sekunden Lesedauer



Am Samstag nun wurde die Weltmeisterin im vereinseigenen Fitness-​Studio Five in Wetzgau ausgezeichnet. Sogar der Landrat war gekommen, denn „ich wollte mir die Ehrung nicht nehmen lassen“, sagte er. Judith Langer sei nämlich wie der Ostalbkreis: Vielseitig, schwäbisch und patent, „so wie ich mir es vorstelle. Denn es gibt bei uns mehr als die klassischen Ballsportarten, Turnen oder Leichtathletik. Und Sie sind für mich ein Aushängeschild“, lobte der Landrat, der der Weltmeisterin eine silberne Nuss überreichte. Die Nuss stehe für Hartnäckigkeit und Ausdauer.

Welche Ehrengäste noch anwesend waren und was die Weltmeisterin sagte, das lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



