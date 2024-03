Ärger beim DRK

Foto: jtw

Im Kreisverband Schwäbisch Gmünd des Deutschen Roten Kreuzes scheint es gewaltig zu knirschen. Es gab Kündigungen von Mitarbeitern, darunter Führungskräfte. Die Vorwürfe richten sich vor allem gegen Geschäftsführerin Vezna Groznica.

Montag, 04. März 2024

Jürgen Widmer

51 Sekunden Lesedauer



Heulende Mitarbeitende, Kündigungen, Rüder Umgangston. „Die Stimmung ist schlecht“ heißt es von einigen Mitarbeitenden, die aus Angst um ihre Arbeitsstelle anonym bleiben wollen. Das klingt eher nach Manchesterkapitalismus, soll aber Alltag beim Kreisverband Schwäbisch Gmünd mit seinen mehr als 450 Mitarbeitenden sein.Laut einer internen Quelle gab es vor allem im unmittelbaren Umfeld der Geschäftsführerin einige Abgänge: die Hausverwaltungsleitung, die Leitung Sozialarbeit und Altenpflege, die Personalleitung und zwei ihrer Mitarbeitenden sowie zwei Verwaltungsangestellte aus dem Vorzimmer sollen gegangen sein.Deutlich wird in diesem Fall Ludwig Bertram, langjähriger Betriebsratsvorsitzender und 43 Jahre für das DRK tätig. Im Mai vergangenen Jahres ist er in den Ruhestand gegangen. Er zieht ein ernüchterndes Fazit: „Nachdem ich im Mai 2023 in Rente gegangen bin, muss ich leider feststellen, dass die letzten sechs Monate unter der Geschäftsführung von Frau Groznica die schwierigste Zeit meiner 43 Jahren Betriebsratstätigkeit war. „

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



1215 Aufrufe

204 Wörter

56 Minuten Online



Beitrag teilen