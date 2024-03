750. Todestag von Thomas von Aquin

Foto: Pixabay/​dodo71

Thomas von Aquin hat, bei aller Gläubigkeit, stets einseitigem Dogmatismus und Fundamentalismus entgegengewirkt. Auch deshalb ist er eigentlich nie aus der Mode gekommen. Ein Interview mit Theologieprofessor Thomas Eggensperger

Dienstag, 05. März 2024

Sarah Fleischer

Zum 750. Todestag des mittelalterlichen Theologen Thomas von Aquin erinnert auch der Dominikanerorden an den berühmten Mitbruder. Dass sich die Existenz Gottes beweisen lasse, glaubt der Dominikaner und Sozialethiker Thomas Eggensperger zwar nicht. Warum er Thomas von Aquins sogenannte „Gottesbeweise“ den– noch inspirierend findet, erläutert der Theologieprofessor im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst.







Wie Thomas von Aquin in die moderne Zeit passt und was er mit Immanuel Kant gemeinsam hat, steht am Dienstag auf der Wissens-​Seite der Rems-​Zeitung.







