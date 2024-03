Sozial-​Landratsamt: Spatenstich noch im ersten Halbjahr 2024

Visualisierung: Landratsamt Ostalbkreis

Der Landkreis hat mittelfristig gleich zwei teure Bauprojekte zu schultern: Den Neubau des Zentralklinikums und den Bau des zweiten Landratsamtes. Zu letzterem gab es im Bildungs– und Finanzausschuss des Kreistags ein Update.

Dienstag, 05. März 2024

Sarah Fleischer

39 Sekunden Lesedauer







Wie der Kreistag zu dem Projekt steht und wie der grobe Zeitplan aussieht, steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



„Ich will da nicht mehr gefragt werden“, hat sich Georg Ruf (CDU) in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Bildungs– und Finanzausschusses des Kreistags zu Wort gemeldet. Die Frage, die er und viele seiner Kolleginnen und Kollegen nicht mehr hören wollten, wie aus ihren Wortmeldungen zu schließen war, war die, ob sie noch zum Neubau des zweiten Landratsamts auf dem Union-​Gelände in Aalen stehen. „Sind wir mutig und trauen uns beide Projekte zu, nämlich den Neubau des Zentralklinikums und den Bau des zweiten Landratsamtes für mehr als 100 Millionen Euro?“ hatte Landrat Dr. Joachim Bläse das Thema einleitend auf den Punkt gebracht.

