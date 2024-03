TSB Gmünd verpflichtet Burtsche für die neue Saison

Foto: Nico Schoch

Den nächsten Schritt nach oben wagt Niklas Burtsche mit dem Wechsel vom TSV Alfdorf/​Lorch/​Waldhausen zum Handball-​Oberligisten TSB Gmünd. Mit erst 21 Jahren hat der ambitionierte Linksaußen in der Verbandsliga bereits eine tolle Trefferquote vorzuweisen.

Dienstag, 05. März 2024

Alex Vogt

57 Sekunden Lesedauer



Stolze 129 Mal netzte er bislang ein, saisonübergreifend stehen mittlerweile 359/​80 Tore aus 62 Aktivenspielen in der Statistik. „Das lässt sich sehen“, grinst Burtsche und will daran ab der nächsten Saison auch zwei Klassen höher anknüpfen. „Ich traue ihm den Sprung in die Oberliga relativ schnell zu“, ergänzt Jürgen Rilli. Mit dieser Neuverpflichtung vervollständigt der Sportliche Leiter des TSB Gmünd das neue Duo auf dem linken Flügel, wo sich Burtsche dann mit Ivo Dragicevic abwechseln wird. In der A-​Jugend von Frisch Auf Göppingen waren beide schon einmal vereint.





Warum Niklas Burtsche beim TSB Gmünd wohl keine lange Eingewöhnungszeit benötigen und mit welchen Zielen er im Sommer nach Schwäbisch Gmünd wechseln wird, lesen Sie im Bericht von Nico Schoch in der Rems-​Zeitung vom 6. März.







Leichtfertig mit Chancen umzugehen, das durfte sich Niklas Burtsche in seinen mittlerweile drei Aktivenspielzeiten noch nie erlauben. Zuerst bei der HSG Winzingen/​Wißgoldingen/​Donzdorf und seit 2022 mit dem TSV Alfdorf/​Lorch/​Waldhausen war der junge Linksaußen stets in den Abstiegskampf verwickelt. In der laufenden Runde zumindest kann sich der TSV Alfdorf/​Lorch/​Waldhausen als Tabellenachter aus dem Gröbsten heraushalten – auch weil Burtsche die Torschützenliste der zweiten Verbandsliga-​Staffel mit großem Abstand anführt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



382 Aufrufe

229 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen