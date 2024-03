Zentralklinik in Essingen: So hat der Kreistag gestimmt

Mit großer Mehrheit hat der Kreistag gestern Abend den Bau eines Zentralklinikums in Essingen beschlossen. 49 Rätinnen und Räte hatten sich dafür ausgesprochen, 16 dagegen, eine Person enthielt sich. Die Debatte dauerte lange, einige Fraktionen zeigten sich in der Frage gespalten.

Dienstag, 05. März 2024

Sarah Fleischer

Der Entscheidung gingen fast vierstündigen Beratungen voraus, mit erneuter Vorstellung des Endera-​Gutachtens und Stellungnahmen der Fraktionssprecher und einzelner Mitglieder des Kreisparlaments. Der Aalener Oberbürgermeister Frederick Brütting (SPD) machte sich erneut für die von ihm ins Spiel gebrachte Kombilösung am Ostalb-​Klinikum in Aalen stark. Er forderte, offen zu kommunizieren, dass bei einem Zentralklinikum für die Standorte in Mutlangen und Ellwangen nicht mehr viel übrig bleiben werde. Dem widersprach Landrat Dr. Joachim Bläse und betonte, an beiden genannten Orten werde es um die medizinische Grundversorgung gehen.

Wie sehr die Entscheidung im Kreistag viele Menschen bewegt, zeigte sich an der voll besetzten Zuhörertribüne und an den zahlreichen Wortmeldungen in der Bürgerfragestunde zu Beginn der Sitzung.







