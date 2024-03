Gmünder Dartmeisterschaft: Jens Brodzinski siegt

Die vierte Auflage der Gmünder Dartmeisterschaften hat den bereits dritten Titelträger hervorgebracht. Der bereits im Vorfeld der Großveranstaltung erwähnte Jens Brodzinski aus Zimmern hat sich den Titel gesichert und darf sich nun Gmünder Dartmeister nennen.

Mittwoch, 06. März 2024

Alex Vogt

105 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen an den „4. Gmünder Dartmeisterschaften“ teil, ein fulminantes Feld also, was sich um den Titel „Gmünder Dartmeister“ in der Gögginger Gemeindehalle duellierte.





Mit welchen einzelnen Ergebnissen der neue Gmünder Dartmeister triumphiert und was er selbst zu seinem Sieg gesagt hat, lesen Sie im Bericht des DC Over the Tops in der Rems-​Zeitung vom 6. März.







Im Finale setzte er sich gegen Rüdiger Seifried, Vereinsmitglied des gastgebenden DC Over the Tops, klar mit 5:1 durch. Auch der Titelverteidiger Michael Krieger hat sich stark präsentiert und wurde Dritter. Beim Catering unterstützt wurden die Over the Tops erstmals von den Burgstuhl-​Hexen aus Göggingen.

