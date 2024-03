SV Hussenhofen: Mit Vasiliadis und Balaban in die neue Saison

Foto: SV Hussenhofen

Der Fußball-​A-​Ligist SV Hussenhofen stellt sich frühzeitig für die kommende Spielzeit auf und hat mit seinem Trainer Georgios Vasiliadis (rechts auf dem Bild) verlängert. Neuer Co-​Trainer wird Samet Balaban.

Mittwoch, 06. März 2024

Alex Vogt

Abteilungsleiter Christoph Kottmann ist überzeugt: „Georg leistet gute Arbeit. Der Verein ist sich sicher, dass er in der Lage ist, den anstehenden Umbruch in der Mannschaft erfolgreich zu gestalten. Ganz bewusst haben wir uns in diesem Zusammenhang dafür entschieden, ihm ab dem Sommer Samet Balaban als Co-​Trainer zur Seite zu stellen,“ so Kottmann weiter. Der aktuelle Co-​Trainer Ivan Kapovic wird den Verein nach dieser Runde verlassen.Der SV Hussenhofen belegt derzeit in der Kreisliga A, Staffel I, den achten Tabellenplatz.

