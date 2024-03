TSB Gmünd: Karacic geht ins siebte Jahr

Kontinuität auf dem Posten des Trainers heißt die Devise beim TSB Gmünd, der in der Fußball-​Kreisliga B, Staffel I, derzeit den ersten Tabellenplatz belegt. „Veselko Karacic ist auch in der kommenden Runde der Trainer des TSB“, bestätigt TSB-​Spielleiter Thomas Klaus die Vertragsverlängerung.

„Die Entscheidung von Veselko, als Trainer auch in der neuen Runde beim TSB weiterzumachen trotz einer interessanten Anfrage eines anderen Vereins, freut uns beim TSB sehr. Da wir mit seiner Arbeit sehr zufrieden sind“, sagt Abteilungsleiter Oliver Funk. Somit steht der Weiterentwicklung der jungen TSB-​Mannschaft in der aktuellen sowie in der neuen Saison nichts im Wege.





Die Winterpause haben die aktiven Fußballer des TSB Gmünd genutzt, um sich nicht nur auf den gelungenen Rückrundenstart vorzubereiten, sondern sich auch die weiteren Dienste von Trainer Veselko Karacic zu sichern. Somit geht „Vese“ Karacic in der kommenden Runde in sein siebtes Jahr bei den Kickern vom Laichle.

