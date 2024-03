Haus Dinser in Gmünd: Frommes und fleißiges Handwerker-​Domizil

Aus der Zeug– und Waffenschmiede von Blasius Dinser erwuchs in der Postgasse eine verdienstvolle Gmünder Familiendynastie und die segensreiche Stiftung Heiligenbruck.

Freitag, 08. März 2024

Gerold Bauer

„Der Dinser“ — ganze Generationen von Gmünderinnen und Gmündern sind mit diesem Namen und Laden-​Begriff aufgewachsen. Alles, was das Herz von Alltags-​, Freizeit– und Profiköchen begehrte und zu Esstischausstattungen gehörte, war in diesem alteingesessenen Fachgeschäft bei bester Beratung erhältlich.





Die RZ-​Serie „Wenn alte Häuser erzählen könnten“ blickt in der aktuellen Folge am 8. März auf dieses markante und geschichtsträchtige Gebäude in der Gmünder Innenstadt!



