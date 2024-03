Gmünder Stadtlauf: Großkopf und Wieszt siegen beim Halbmarathon

Mehr als 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und damit rund 300 mehr als im Vorjahr sind beim 38. Gmünder Stadtlauf der DJK Gmünd an den Start gegangen. Lokalmatador Johannes Großkopf gelang die Titelverteidigung über 21,1 Kilometer.

Samstag, 09. März 2024

Alex Vogt

Die Titelverteidigung gelang auch Robin Habermann auf der Fünf-​Kilometer-​Strecke. Der Läufer vom TSV Holzmaden war in 15:24 Minuten der Schnellste und ließ Emil Fast (15:34) aus Waiblingen sowie Heiko Thiele (AST Süßen/16:57) hinter sich. Bei den Frauen hatte die Stuttgarterin Lisa-​Marie Oesterle (19:19) die Nase vorne, auf dem Podest landeten außerdem Hannah Hansen (TSG Eislingen/20:05) und Sabrina Lorenz (SG Weinstadt/20:10).





Was die einzelnen Siegerinnen und Sieger nach ihrem Zieleinlauf gesagt haben und mehr zum 38. Gmünder Stadtlauf lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 11. März.



Der Seriensieger hat einmal mehr zugeschlagen. Johannes Großkopf vom Sparda-​Team Rechberghausen wurde auf der Halbmarathon-​Strecke seiner Favoritenrolle gerecht. Der Bettringer siegte wie im Vorjahr auf der längsten Stadtlauf-​Strecke, diesmal mit der Zeit von einer Stunde, elf Minuten und zwei Sekunden vor Lukas Schwella (LAC Essingen/1:13:03) und Lukas Diebold (TV Hürben-​LG Brenztal/1:17:29). Bei den Frauen war Julia Wieszt aus Gingen an der Fils nach einer Stunde, 30 Minuten und 53 Sekunden am schnellsten im Ziel. Die US-​Amerikanerin Olivia Jaenicke (Aalener Sportallianz/1:31:18) und Tanja Massauer (Sparda-​Team Rechberghausen/1:33:11) komplettierten das Podest.Über zehn Kilometer ging der Sieg bei den Herren an Joachim Krauth (Kreissparkasse Ostalb) in 32:11 Minuten, die Plätze zwei und drei erreichten Marius Gelbing (TSG Söflingen/33:22) und Christian Muth (TSG Schwäbisch Hall/34:01). Laura Mazzocca (TF Feuerbach Paceteam) triumphierte bei den Frauen mit der Siegerzeit von 38:52 Minuten knapp vor der Vorjahressiegerin Sandra Burkhardt (Team hau​gaser​vice​-schwaben​wald​.de/​39:09) und Daniela Unger (TRI TV Lauingen/40:17).

