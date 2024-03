Volleyball: Fünf-​Sätze-​Sieg der DJK und zwei Verabschiedungen

Fotos: Stoppany/​ri

Die Volleyballerinnen der DJK Gmünd gewinnen das letzte Heimspiel der Saison in der 3. Bundesliga gegen den VfB Ulm mit 3:2 (23:25, 20:25, 25:13, 25:20, 15:7). Die DJK drehte vor 350 Zuschauern einen 0:2-Rückstand.

Samstag, 09. März 2024

Thomas Ringhofer

Nach 14 Jahren im Trikot der DJK Gmünd war es am Samstagabend in der Straßdorfer Römersporthalle das letzte Heimspiel für Lisa Denzinger. Lange sah es nach einem tristen Abschied aus, denn im Duell des Tabellensechsten gegen den Fünften aus Ulm führten die Gäste schon mit 2:0. Dann wurden die Gmünderinnen stärker, während die Ulmerinnen nachließen. Nach mehr als zwei Stunden gaben die Fans stehend Applaus, als der 3:2-Sieg perfekt war und es in die Ehrenrunde der Verabschiedungen ging.

Für Denzinger war es eine Achterbahn der Gefühle und ein emotionaler Abschied. Auch für Abteilungsleiter Klaus-​Jürgen Roos endete mit diesem Heimerfolg eine Ära mit einem positiven Ergebnis. Vor vier Jahrzehnten hat er bei den Gmünder Volleyballern sein ehrenamtliches Engagement gestartet. Nach dieser Saison – es steht noch das Auswärtsspiel beim TSV G.A. Stuttgart an – ist Schluss. „Man kann von einem Lebenswerk sprechen“, sagte Hannes Bosch, viele Jahre Cheftrainer und jetziger Co.

Stimmen zu den Verabschiedungen, zum Spiel sowie den Spielbericht lesen Sie in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

