Café Münstergasse 1: Fünfjähriges Jubiläum

Foto: fleisa

Das Café Münstergasse 1 feiert seinen fünften Geburtstag. Wer zu Marktzeiten in dem kleinen Laden einen Kaffee oder Gebäck genießt, trifft nicht nur oft Bekannte – sondern tut auch etwas für den guten Zweck.

Mittwoch, 10. April 2024

Sarah Fleischer

38 Sekunden Lesedauer





Jeden Mittwoch und Samstag geht es in dem kleinen Laden in der Münstergasse 1 geschäftig zu. Dann ist das Team des Cafés eifrig dabei, Kaffee zu kochen, belegte Brötchen, Brezeln und Seelen zuzubereiten und die Kundinnen und Kunden zu bedienen. Zeit für ein Schwätzchen ist natürlich auch immer. „Wir haben wirklich viele Stammkunden, die jede Woche kommen. Manche sogar mittwochs und samstags“, erzählt Elisabeth Westhausen, Gründerin des Vereins „Unser Café hilft“, der das Café betreibt. Denn das macht dieses Café zur Besonderheit: Der Erlös geht vollständig an den guten Zweck.





An welche Vereine und Organisationen schon gespendet wurde und wie der Verein den Geburtstag am Samstag feiert, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



