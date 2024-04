Saisoneröffnung 2024 bei den Oldtimerfreunden Straßdorf

Foto: privat

Das Wetter ist gut, als steht einer Ausfahrt der Oldtimerfreunde Straßdorf nichts im Wege. Sollte man denken. Fast vollzählig trafen sich die Mitglieder am Sonntag in der Kastellstraße zu einer Ausfahrt, doch nur fast. Bei einem Mitglied verweigerte der Motor schon bei der Anfahrt den Dienst.

Donnerstag, 11. April 2024

Sarah Fleischer

Am Sonntag starteten die Oldtimerfreunde Straßdorf in die Saison. Diejenigen, die zugesagt hatten, trafen sich fast vollzählig in der Kastellstraße, nur ein Mitglied erschien nicht: Technisches Problem schon bei der Anfahrt, der Motor des Gefährts verweigerte in Waldstetten seinen Dienst. Macht nichts, man hilft sich ja und so fuhr jemand zu ihm und leistete technische Unterstützung, damit es weiterging. Die anderen Oldifahrer starteten derweil zu einer kurzen Rundfahrt. Die alten Gefährte sind nicht die schnellsten, und so hatte man die Möglichkeit, das Panorama und die herrliche Aussicht zu genießen.





