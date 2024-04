Gewerbetage in Lorch: Branchenmix präsentiert sich

Foto: hs

Die Lorcher Gewerbetage kehren als eigenständige Veranstaltung zurück. Vor zwei Jahren war die Leistungsschau in den Löwenmarkt integriert worden, was kaum jemanden zufriedenstellte. Deshalb gibt es heuer — am Samstag, 13., und Sonntag, 14. April — wieder eine eigenständige Gewerbeschau.

Freitag, 12. April 2024

Benjamin Richter

37 Sekunden Lesedauer



Rund um den Oria-​Platz präsentieren 24 Betriebe ihre Produkte und Dienstleistungen. Die Schau öffnet am Samstag, 13. April, von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag, 14. April, von 11 bis 16 Uhr. Von 11 bis 16 Uhr sind am Sonntag auch die Geschäfte geöffnet.

Fürs leibliche Wohl ist im Innenhof der Firma Pfäffle gesorgt. Dort gibt es auch eine Hüpfburg und ein Bungee-​Trampolin. Der Musikverein Stadtkapelle Lorch spielt am Sonntag ab 11.30 Uhr.





Weitere Infos zu den Lorcher Gewerbetagen und dem Stellenwert der Regionalität finden Sie auf unseren Sonderseiten „Lorcher Gewerbetage mit verkaufsoffenem Sonntag“. iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



80 Aufrufe

149 Wörter

12 Minuten Online



Beitrag teilen