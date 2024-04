Gmünd: Turni-​Tobe-​Halle als Mini-​Olympiade

Die dritte Auflage der Turni-​Tobe-​Halle steht unter dem Motto „Olympia“. Erneut haben sich Turngau, Stadt Schwäbisch Gmünd und TV Herlikofen ins Zeug gelegt, um die Jüngsten zu begeistern. Am Samstag steht die Bewegungslandschaft allen interessierten Kindern offen.

Freitag, 12. April 2024

Benjamin Richter

57 Sekunden Lesedauer



Zuvor spielen, turnen und toben am Donnerstag und Freitag die Mädchen und Jungen der Gmünder Kindertagesstätten in der Großsporthalle. Mehr als 1000 Kindergartenkinder aus 34 Einrichtungen, sagte Tanja Conrad bei der Eröffnung am Donnerstagmorgen, nähmen mit ihren Erzieherinnen an der Turni-​Tobe-​Halle teil.

Auch die KiSS-​Kindersportschule, fügte die Turnwartin Kinder beim Turngau Ostwürttemberg hinzu, werde den Sport– und Erlebnisparcours am Freitagnachmittag im Rahmen ihres vielseitigen Angebots mit rund 100 Kindern besuchen.

Ein Highlight gab es für die Kita-​Kinder gleich zu Beginn, und auf dieses zeigten sie sich bestens vorbereitet: Mit Fähnchen und Schildern in den Farben und mit den Emblemen ihrer jeweiligen Einrichtung zogen sie – ganz im Stil echter Olympioniken – delegationsweise in die Halle ein.

Vor der Schar der Ehrengäste und dem flauschigen Maskottchen Turni kamen sie zum Stehen – aber nicht für lange: Gleich nach den kurzen Begrüßungen von Landrat Joachim Bläse und dem Ersten Bürgermeister Christian Baron tanzten sich die Kids gemeinsam so richtig warm.





Welche olympischen Disziplinen für die Stationen in der Turnhalle „nachgebaut“ worden sind und wie Kinder die Halle am Samstag besuchen können, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 12. April. Erhältlich auch online im iKiosk.

