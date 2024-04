Tolle Stimmung beim verkaufsoffenen Sonntag in Gmünd

Foto: jtw

Sonne, Pferde, Menschen – Der Pferdemarkt und das frühsommerliche Wetter bescherten den meisten Einzelhändlern und Gastronomen reichlich Gäste und Kundschaft. Und dies galt auch an den Rändern der Innenstadt, wie die Umfrage der RZ zeigt.

Sonntag, 14. April 2024

Jürgen Widmer

34 Sekunden Lesedauer







Wie das Fazit einzelner Händler ausfällt, und welche besonderen Aktionen sich der HGV ausgedacht hatte, lesen sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



„Insgesamt war es ein rundum gelungener verkaufsoffener Sonntag für alle. Die Stadt strahlte in frühlingshaftem Glanz, und die positiven Reaktionen der Besucher zeigen, dass solche Veranstaltungen eine echte Bereicherung für unsere Gemeinschaft sind“, so Simone Klaus, Geschäftsführerin des HGV.Diesen Eindruck bestätigt auch Siegfried Bürger vom Wirtshäusle am Turm. Er sagte es nur rustikaler: „Die hend ons he g’macht.“ Heißt: Viele Gäste, die vor allem das schöne Wetter nutzten, um sich im Schatten des Fünfknopfturms zu stärken.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



1463 Aufrufe

136 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen