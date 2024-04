Handball: Der nächste große Schritt zum Klassenerhalt für den TSB Gmünd

Im wegweisenden Duell beim Tabellennachbarn TSG Söflingen hält der TSB Gmünd dem Druck stand und lässt keine Zweifel am souveränen 35:29 (18:12)-Erfolg aufkommen. Der Abstiegskampf in der Handball-​Oberliga ist allerdings noch längst nicht gewonnen.

Genau so hatte sich Trainer Michael Stettner das vorgestellt. Über die vollen 60 Minuten bot der TSB Gmünd am Sonntagabend sowohl defensiv als auch offensiv eine konstant gute Vorstellung. Der Lohn: Im achten Anlauf gewannen die Gmünder erstmals überhaupt beim direkten Konkurrenten auf dem Ulmer Kuhberg und bewiesen gleichzeitig, dass der vorherige 38:25-Galaauftritt gegen Heidelsheim/​Helmsheim keine Eintagsfliege war. „Diese Leistung haben wir vor allem defensiv bestätigt“, freute sich Stettner und lobte die „richtige Aggressivität“, mit der seine Mannen von der ersten Sekunde an zu Werke gingen.









Den ausführlichen Spielbericht von Nico Schoch lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Zwar handelten sich Nicola Rascher und Tom Abt bereits innerhalb der ersten drei Minuten zwei Zeitstrafen ein, diese knifflige Phase überstand man aber beinahe schadlos. Kai Schäffner eröffnete den Torreigen und da Tormann Daniel Mühleisen gleich auf Betriebstemperatur war, nutzte Wolfgang Bächle zwei schnelle Gegenstöße zur 4:2-Führung (5.). Die baute Abt mit einem Doppelschlag prompt aus.

