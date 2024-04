Einwohnerversammlung: Die Zukunft des ictotek-​Freibads

Foto: Gemeinde Schechingen

Dass das icotek-​Freibad Schechingen saniert werden muss, ist klar. Über das wie und die Kosten informierten Bürgermeister Stefan Jenninger und Richter + Rausenberger Bäderbau bei einer Einwohnerversammlung. Ganz ohne Opfer geht es jedenfalls nicht.

Mittwoch, 17. April 2024

Sarah Fleischer

Eine komplette Sanierung sei unumgänglich, wenn man das Bad langfristig behalten wolle, betonte Jenninger. Doch so einen Sanierung ist natürlich nicht kostenlos zu haben — und muss irgendwie finanziert werden.





Wie hoch die Sanierungskosten sein sollen, welche Fördermöglichkeiten es gibt und was auf die Schechinger zukommt, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Seit 2021 beschäftigt man sich in Schechingen mit dem Zustand des örtlichen Freibads . Dabei geht es laut Betriebsleiter Dieter Krieger nicht nur um das Becken, das bekanntermaßen mehrere Lecks hat: „Die komplette Anlage ist marode und in baulich schlechtem Zustand! Die Verkehrssicherheit ist weder für Personal noch für die Besucher gewährleistet.“

