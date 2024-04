Der Gmünder Westen soll schöner werden

Gmünds Stadteingang von Westen her ist kein Prachtstück. Dies soll sich möglichst ändern. Die Stadt plant eine Neugestaltung des Quartiers. Dazu braucht es zunächst einen Rahmenplan, über den jetzt debattiert wird.

Welche Pläne es gibt, wie viele Wohnungen geplant sind und was es mit dem Grünen Wall auf sich hat, lesen sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Es geht in kleinen Schritten voran. Der Bau– und Umweltausschuss, der einen solchen Bandwurmnamen trägt, das KUEBA als Abkürzung herhalten muss, hat sich jetzt mit dem Rahmenplan für das Gebiet am westlichen Stadteingang links und rechts der Lorcher Straße beschäftigt.Dieses Gebiet soll neu überplant werden und so einen attraktiveren westlichen Stadteingang schaffen und gleichzeitig die Stadt gen Westen erweitern. Dabei setzt der Entwurf des Planers Tom Macht auf eine klare Strukturierung des Gebiets in fünf Teilbereiche. Ebenfalls zentral: Eine Verbindung vom Nepperberg zum Straßdorfer Berg mit einer Querung der Bahngleise.

