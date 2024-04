1. FC Heidenheim: Klassenerhalt am Samstag fix?

„Der nächste Sieg ist der Klassenerhalt“, zeigt sich Trainer Frank Schmidt überzeugt. Mit 34 Punkten rangiert der 1. FC Heidenheim in der Fußball-​Bundesliga aktuell acht Zähler vor dem Relegationsplatz. Gegen RB Leipzig sieht der Coach sein Team einmal mehr als „krassen Außenseiter“.

Freitag, 19. April 2024

Benjamin Richter

Das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen RB Leipzig ist für die Heidenheimer das erste seit der sensationellen Aufholjagd gegen den FC Bayern München. Die wurde bekanntlich vor zwei Wochen mit dem 3:2 (0:2)-Überraschungssieg belohnt. Was soll da noch kommen?

„Es wäre der größte Fehler zu erwarten, dass wir jetzt auch alle anderen Champions-​League-​Aspiranten schlagen“, warnt FCH-​Cheftrainer Frank Schmidt. Aus dem enteilten Fünferfeld an der Spitze der Bundesliga-​Tabelle sind die Leipziger indessen die Letzten, die in dieser Saison ihre Visitenkarte in der Voith-​Arena abgeben.

Die restliche Heimbilanz: 2:0 im November gegen den VfB Stuttgart, Anfang Februar 0:0 gegen Borussia Dortmund und zwei Wochen später eine knappe 1:2-Niederlage gegen meisterliche Leverkusener.

„Trotzdem: Wir sind krasser Außenseiter“, dämpft Schmidt die Erwartungen an seine Mannschaft. Für den Tabellenvierten aus Leipzig (56 Punkte), gibt der Coach des 1. FC Heidenheim zu bedenken, stünden ausschließlich Nationalspieler auf dem Platz.





