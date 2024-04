Mögglingen: Kita-​Neubau „Wirbelwind“ nimmt Form an

Die Kita „Wirbelwind“ soll ab Herbst das Betreuungsangebot in Mögglingen bereichern. Passanten konnten diese Woche beobachten, wie gegenüber der Mackilohalle aus 22 Modulen der Neubau entsteht. Am Freitag folgt das letzte Modul – und der Gemeinderat vergibt die letzten Gewerke.

Derweil ist der Rohbau der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ an der Mackilohalle in den vergangenen sieben Tagen fast einem Pilze gleich aus dem Boden geschossen. Wobei es die Metapher „vom Himmel gefallen“ besser trifft: Fanden die 22 Holzbaumodule doch per Kran ihren Platz im neuen Gebäude.

Die Nachricht von der Anlieferung der ersten Module war Mögglingens Bürgermeister Adrian Schlenker am Freitag vergangener Woche einen kleinen Ständerling wert, bei dem er im Beisein von Gemeinderäten und weiteren Gästen den Werdegang des Projekts skizzierte.





Konkret geht es um drei Vergaben, bei denen am Freitagabend eine Entscheidung des Kommunalparlamentes gefragt ist: Erstens muss ein Anbieter mit den Arbeiten für die Außenanlage und den Fußgängerüberweg beauftragt werden, ein zweiter sich um die Installation der Photovoltaikanlage kümmern, und ein dritter ist für die Schlosserarbeiten am Kita-​Neubau vonnöten. Die Sitzung im Alten Schulhaus, Schulstraße 3, beginnt um 18.30 Uhr.

