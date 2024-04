Die Remsstrand-​Idee wurde in Schwäbisch Gmünd zunächst belächelt

Foto: hs

Der Weg vom ursprünglich geplanten Büro– und Geschäftsviertel zum nachhaltig gestalteten Remspark und Herzstück der Landesgartenschau führte durch eine riesige Baugrube.

Dienstag, 02. April 2024

Gerold Bauer

24 Sekunden Lesedauer



Wer an Ostern durch den inzwischen genau zehn Jahre alten Remspark flanierte, mag kaum glauben, wie es dort vorher ausgesehen hatte. Eine mehrspurige Bundesstraße führte mitten durch das Gelände. Weder Spazierengehen noch Wohnen war an dieser Ecke attraktiv. Und dann kam die Landesgartenschau, die alles anders machte. Bevor das Gelände im Jahr 2014 eröffnet werden konnte, gaben Baumaschinen den Ton an.





Daran erinnert die RZ-​Serie zum Gartenschau-​Countdown vor zehn Jahren in der Ausgabe vom 2. April!



307 Aufrufe

98 Wörter

51 Minuten Online



