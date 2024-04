SEK in Böbingen: Polizeipanzer im Einsatz

Mitglieder eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei waren am Samstag in Böbingen im Einsatz. Auch ein Polizeipanzer ist vorgefahren.

Samstag, 20. April 2024

Thorsten Vaas

Mit einem größeren Aufgebot an Einsatzkräften hat die Polizei ein Haus in Böbingen an der Rems im Ostalbkreis umstellt. Darin habe sich ein 31-​jähriger Mann verschanzt, den man in Gewahrsam nehmen wolle, bestätigte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Der Mann habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Weil die Eigen– und Fremdgefahr nicht einschätzbar gewesen war, seien Spezialkräfte hinzugezogen worden, unter anderem mit einem gepanzerten Fahrzeug, so der Polizeisprecher weiter. Der Einsatz war gegen 12.45 Uhr zu Ende. Verletzt wurde niemand.

