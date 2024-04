72 Stunden-​Aktion in Heubach

Foto: astavi

Der bundesweite Aufruf der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) zu einer Sozialaktion unter dem Motto „In 72 Stunden die Welt besser machen“ hat bei den Heubacher Pfadfindern ein reges Interesse geweckt. Mehr als 70 Pfadfinder schlossen sich der Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) an und realisierten drei große Projekte für die Allgemeinheit.

Montag, 22. April 2024

Thorsten Vaas

Schon im Vorfeld haben sich über 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer als fleißige Hände und kreative Köpfe für diese Aktion angemeldet. Drei erfahrene Pfadfinder und frisch gewählte Vorstände: Jakob Abele, Clemens Trautwein und Georg Hager, reisten am vergangenen Donnerstag nach Aalen und nahmen in der St. Maria-​Kirche an der Verlosung der Projekte teil. Dort wurde besprochen, welches Projekt die Heubacher Pfadfinder in den 72 Stunden verwirklichen, umsetzen und den Eltern sowie der Gemeinschaft vorstellen wollen und können. Punkt 17.07 Uhr begann für die Heubacher Pfadfinder sowie für Hunderte von Gruppierungen in ganz Deutschland ein soziales, interkulturelles sowie ökologisches Projekt.

