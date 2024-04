Sicherheitsuntersuchung am Münster

Foto: fleisa

Leuchtend rot und unübersehbar groß – der Hubsteiger auf dem Münsterplatz zog am Montag zahlreiche neugierige Blicke auf sich.

Montag, 22. April 2024

Sarah Fleischer

Auf der kleinen Arbeitsplattform in mehreren Metern Höhe steht Hüttenmeisterin Anke Groß. „Ich mache die jährliche Sicherheitsuntersuchung am Münster “, erläutert sie. Das Münster ist groß, die Arbeit an einem Tag also nicht getan. „Am Dienstag mache ich noch für ein paar Stunden weiter, und dann muss ich im Juni nochmal ran.“





Was die Überprüfung alles beinhaltet und warum die Münsterbauhütte dabei auch flexibel sein muss, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



