Handball: HSG Bargau/​Bettringen droht der Abstieg

Foto: astavi

Trotz fulminanter Aufholjagd und Siebenmeter-​Drama muss sich die HSG Bargau/​Bettringen im Kampf um den Klassenerhalt geschlagen geben. Mit dem Schlusspfiff kassiert das Team beim TSV Betzingen den Gegentreffer zum 29:30 (13:17)-Endstand. Der Abstieg aus der Landesliga ist nun kaum noch abzuwenden.

Mittwoch, 24. April 2024

Benjamin Richter

46 Sekunden Lesedauer



Betzingen, das ebenfalls noch um den Klassenerhalt kämpfte, startete hoch motiviert und mit vollem Tempo in die Partie. Da sich die HSG noch an die Hallenbedingungen – ohne Harz – gewöhnen musste, stand es nach zwölf Minuten bereits 9:4 für die Gastgeber. Als man mehr Zugriff im Mittelblock fand, startete die HSG eine Serie und beeindruckte mit sechs Toren am Stück.





Nach einer punktlosen Hinrunde steigerten sich die Männer I der HSG in der Rückrunde deutlich und sammelten in Summe zwölf Punkte ein. Damit ermöglichte man sich ein Endspiel um den Klassenerhalt gegen den TSV Betzingen, in welchem man sich jedoch sehr knapp mit 29:30 geschlagen geben musste.

