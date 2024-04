Radfahren: Neue Symbole beim Altstadtring Gmünd

Nanu, was ist denn das? Neue Piktogramme beim Altstadtring Gmünd sorgen für Verwirrung.

Mittwoch, 24. April 2024

Thorsten Vaas

Seit Kurzem gibt es neue Straßenmarkierungen an der Kreuzung Paradies– und Sebaldstraße . Die Zeichen dienen als Hinweis auf Fahrradfahrer, die auf dem Altstadtring unterwegs sind und die Straße kreuzen. Ob sie ihren Zweck erfüllen? „Das ist für die Katz“, sagt Volcker Nick. Der Gmünder Radler ist tagein, tagaus mit dem Rad auf Gmünds Straßen unterwegs und schüttelt über die neuen Piktogramme nur den Kopf. Denn wer als Radler auf der Paradiesstraße die Sebaldstraße queren möchte, muss ohnehin die Vorfahrt anderer achten und anhalten. „Jetzt werden Autofahrer also davor gewarnt, dass Radfahrer anhalten“, resümiert Nick. Warum es die neuen Zeichen braucht, will die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilen.

