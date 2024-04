Warum gibt es immer noch Funklöcher in Deutschland?

Angeblich ist die Netzabdeckung in Deutschland weit fortgeschritten. Doch es gibt Lücken. Wo sich nur wenige Ansiedlungen finden oder der Empfang durch natürliche oder bauliche Gegebenheiten erschwert ist, tauchen nach wie vor Probleme auf.

Obwohl es auch andere drahtlose Übertragungsarten gibt, sind mit Funklöchern heute meist Mobilfunk und mobiles Internet gemeint. Was man genau als „Funkloch“ versteht, ist aber relativ.







Was alles ein Funkloch sein kann und wo es sie noch gibt, steht am Mittwoch auf der Wissens-​Seite in der Rems-​Zeitung.



Alltägliche Szene, irgendwo in Deutschland: „Wie bitte? Ich kann dich so schlecht hören! Ich glaube, ich bin in einem Funkloch!“ Noch immer kommt es regelmäßig zu Störungen, wenn man mit Handy oder Smartphone telefoniert. Doch nicht immer ist dafür ein Funkloch verantwortlich.

