Talgner und Klein vertreten Schwimmverein Gmünd in Berlin

Foto: Zimmermann

Das Duo Flora Talgner und Jan Klein hält bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin die Fahne des Gmünder Schwimmvereins hoch. Topathletinnen wie die Fuchs-​Schwestern müssen wegen Abi-​Vorbereitung passen. Erwartet wird indes wieder der in Schwäbisch Gmünd ausgebildete Henning Mühlleitner.

Donnerstag, 25. April 2024

Benjamin Richter

1 Minute 0 Sekunden Lesedauer



Unter dem Motto „Paris, wir kommen!“ geht es von Donnerstag bis Freitag bei den Deutschen Meisterschaften der Aktiven in der Sprung– und Schwimmhalle des Europaparks in Berlin für die deutsche Schwimm-​Elite nicht nur um Meistertitel, sondern auch um die letzte Möglichkeit, sich für die Olympischen Spiele vom 26. Juli bis 11. August in Paris zu qualifizieren.

Das nun veröffentlichte Meldeergebnis zeigt, dass die Titelkämpfe tatsächlich zum absoluten Gipfeltreffen mit insgesamt 257 Frauen und 279 Männern werden. Bislang sind neun Männer und drei Frauen im Normbereich für Paris. Die Mannschaftsstärke sollte letztlich ähnlich wie in Tokio (27 Aktive) werden, hofft der Deutsche Schwimmverband (DSV).

Vom Schwimmverein Gmünd werden in diesem Jahr nur Flora Talgner über 200 Meter und 800 Meter Freistil sowie Jan Klein (200 Meter Freistil, 100 Meter und 200 Meter Rücken) an den Start gehen. Für die Gmünder Topathletinnen wie Marie Fuchs, Paula Fuchs, Ida Schneider und Kathrin Stotz stehen derzeit die Vorbereitungen auf das Abitur im Vordergrund; da sind sechs Tage Berlin mit An– und Abreise nicht drin.





Welches Ziel Flora Talgner und Jan Klein anpeilen und mit welchen Voraussetzungen Henning Mühlleitner in den Wettkampf geht, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Die ganze Ausgabe gibt es auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



318 Aufrufe

243 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen